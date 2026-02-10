Коростелев и Непряева не прошли квалификацию в спринте

Теперь у россиян есть время набраться сил перед гонками классическим стилем с раздельным стартом. Женщины выступают 12 февраля, мужчины — на следующий день. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, следите за событиями Олимпиады в нашем онлайне дня!
Ну вот. К финишу россиянин пришел 32-м на этот момент. Он также не прошел квалификацию. Дальше сегодня — без Коростелева и Непряевой.
Тревожно: Коростелев на промежуточной отсечке — 33-й.
Йоханнес Клебо улучшил результат Огдена на 2,51 секунды. А тем временем, стартовал Савелий!
Пока на финише лучший результат у американца Бена Огдена — 3:09,88.
Начали! Британец Джеймс Клагнет открыл гонку.
Сформированы составы четвертьфинальных забегов у женщин, но это нам уже неинтересно. Считанные минуты остаются до мужской квалификации. Коростелев стартует под 38-м номером.
Что ж, немного обидно, но мы не выключаемся: впереди — выступление Коростелева. Верим, что он-то квалификацию пройдет.
Увы! Только 31-й финишировала россиянка — она не квалифицировалась в раунд прямого выбывания. Непряева преодолела трассу за 3:51,6, уступив Сван 15,4 секунды.
На промежуточной отсечке Дарья — 25-я с отставанием 8,7 секунды.
Шведка Линн Сван пока что показала лучшее время — 3:36,21.
3:52,44 — таков результат эстонки. Ждем, что Дарье на 1,5 км понадобится значительно меньше времени.
Поехали! Мариэль Пуллес из Эстонии открывает гонку!
Несколько минут до начала. У Непряевой — 34-й стартовый номер.
В четвертый день Олимпиады российские лыжники поборются в спринте. Соревнования начинаются с женской квалификации.