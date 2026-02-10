Размер шрифта
«Не знаю, что произошло»: Коростелев о неудаче в спринте на Олимпиаде

РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев в эфире Okko признался, что не жалеет о своем решении выйти на спринтерскую гонку в рамках зимних Олимпийских игр — 2026.

«Надо анализировать. Жесткая трасса по сравнению со вчерашним днем, но и раннее утро - будет скоро разбитая. В прошлый раз тоже было сложно на спринте, но это была усталость во время «Тур де Ски». Сегодня не знаю, что произошло. Не жалею, что принял участие в спринте. Восстановимся», — заявил он.

Коростелев не сумел преодолеть квалификацию спринтерской гонки классическим стилем. Он преодолел дистанцию за 3.19,8 и не попал в топ-30 лучших лыжников. Коростелев проиграл 12,5 секунды шестикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо, который показал лучший результат в квалификации (3.07,3).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в спринте.

Первой гонкой для Коростелева стал скиатлон, где он занял четвертое место.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Непряева не сумела квалифицироваться в спринте на Олимпиаде.
 
