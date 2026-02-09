Стало известно, примет ли Коростелев участие в следующей гонке на Олимпиаде

РИА Новости: лыжник Коростелев не планирует сниматься со спринта на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелев не планирует сниматься со спринтерской гонки на зимних Олимпийских играх — 2026. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сниматься не планирует, Савелий очень хочет бежать спринт», — указал источник.

Спринтерская мужская гонка на Олимпиаде состоится 10 февраля.

Коростелев занял четвертое место на Олимпиаде в скиатлоне (10км + 10км). Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал француз Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский спортсмен должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона подала протест из-за нарушения правил Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза, тем самым лишив Коростелева возможности подняться в тройку.

Ранее в Италии дали совет по апелляции Коростелева в олимпийском скиатлоне.