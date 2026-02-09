«Гениально легла»: главный тренер сборной России о новой музыке Гуменника

Главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что российский фигурист Петр Гуменник не переделывал короткую программу под новую музыку для зимних Олимпийских игр — 2026. Ее слова приводит kp.ru.

«Программа гениально легла. У меня оттуда есть видео, потрясающе катается, вчера прокат был. Музыка мне нравится даже больше, чем была, и он в нее вписался, как в родную. Петр, человек способный, и потом, не надо ничего менять, так все правильно сделали, что все у нас получилось», — подчеркнула она.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна.

Гуменник начнет выступления на Олимпиаде 10 февраля, когда состоится короткая программа в мужском одиночном катании.

Ранее Ирина Роднина призвала Гуменника бороться, а не искать оправданий из-за музыки.