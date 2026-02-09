Размер шрифта
«Гениально легла»: главный тренер сборной России о новой музыке Гуменника

Тренер Чайковская назвала гениальной программу Гуменника после смены музыки
РИА Новости

Главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что российский фигурист Петр Гуменник не переделывал короткую программу под новую музыку для зимних Олимпийских игр — 2026. Ее слова приводит kp.ru.

«Программа гениально легла. У меня оттуда есть видео, потрясающе катается, вчера прокат был. Музыка мне нравится даже больше, чем была, и он в нее вписался, как в родную. Петр, человек способный, и потом, не надо ничего менять, так все правильно сделали, что все у нас получилось», — подчеркнула она.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна.

Гуменник начнет выступления на Олимпиаде 10 февраля, когда состоится короткая программа в мужском одиночном катании.

Ранее Ирина Роднина призвала Гуменника бороться, а не искать оправданий из-за музыки.
 
