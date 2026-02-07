Непряева бьется за медаль Олимпийских игр: женский лыжный скиатлон. LIVE

Непряева идет 13-й и отстает от лидеров на +26,6 с.
После 6,6 км лидирует норвежка Слинд. Тут же шведки Андерссон, Сундлинг и Карлссон. Вырос темп на втором круге. 10 секунд проигрывает вторая группа.
Второй круг близок к завершению. Четверка лидеров (три шведки и норвежка Сундлинг) впереди, затем пятеро спортсменок, а Непряева уже в третьей группе, которая с еще одним просветом идет.
+16,4 с у Непряевой от Эббы Андрессон, которая сейчас лидирует.
Чуть отставшая Непряева устроила погоню за 11-ю лидерами. За Непряевой пытается увязаться отыгрывающая после падения Диггинс.
Фрида Карлссон и ее коллеги по лидирующей группе начали рывок, пытаясь создать отрыв. Дарья Непряева идет на 12-й позиции.
На отсечке 3,3 км лидирует Фрида Карлссон! В топ-6 еще три ее соотечественницы и норвежки Слинд и Венг. Непряева — 14-я, но с отставанием +2,5 с.
Непряева на финише первого круга подтягивается к лидерам.
А вот и нет: даже Джессика Диггинс и Каролине Симпсон-Ларсен упали!
На спуске еще падания есть, но не среди главных претендентов на медали. Непряева не упала.
Норвежка Слинд лидирует на отметке 1,5 км, за ней россыпь шведок. Непряева — 27-я с отставанием +9,3 с.
Пока большой группой идут спортсменки. Дарья Непряева пока идет где-то в глубине пелотона, но не отстает далеко.
Начался классический этап, сразу же в небольшой подъем рванули женщины. Даже первое падение случилось — стартовавшая под 54-м номером Наталья Степашкина из Казахстана упала.
Старт дан!
Старт-лист
- Джесси Диггинс (США)
- Моа Илар (Швеция)
- Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия)
- Эбба Андерссон (Швеция)
- Тереза Штадлобер (Австрия)
- Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
- Хайди Венг (Норвегия)
- Фрида Карлссон (Швеция)
- Пиа Финк (Германия)
- Хелен Хоффманн (Германия)
- Кертту Нисканен (Финляндия)
- Кристин Фоснес (Норвегия)
- Йонна Сундлинг (Швеция)
- Катержина Янатова (Чехия)
- Катарина Хенниг (Германия)...
- Дарья Непряева (Россия)
- Криста Пярмякоски (Финляндия)
Здравствуйте, уважаемые болельщики! На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо разыгрываются медали у женщин в лыжном скиатлоне 10+10 км с участием россиянки Дарьи Непряевой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.