Непряева бьется за медаль Олимпийских игр: женский лыжный скиатлон. LIVE

Олимпийские игры. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 10+10 км. ОНЛАЙН
Sergey Elagin/Global Look Press

На Зимних Олимпийских играх в Италии женщины соревнуются в скиатлоне в лыжных гонках на дистанции 10+10 км. Среди участниц россиянка Дарья Непряева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

15:20

Непряева идет 13-й и отстает от лидеров на +26,6 с.

15:19

После 6,6 км лидирует норвежка Слинд. Тут же шведки Андерссон, Сундлинг и Карлссон. Вырос темп на втором круге. 10 секунд проигрывает вторая группа.

15:17

Второй круг близок к завершению. Четверка лидеров (три шведки и норвежка Сундлинг) впереди, затем пятеро спортсменок, а Непряева уже в третьей группе, которая с еще одним просветом идет.

15:15

+16,4 с у Непряевой от Эббы Андрессон, которая сейчас лидирует.

15:14

Чуть отставшая Непряева устроила погоню за 11-ю лидерами. За Непряевой пытается увязаться отыгрывающая после падения Диггинс.

15:12

Фрида Карлссон и ее коллеги по лидирующей группе начали рывок, пытаясь создать отрыв. Дарья Непряева идет на 12-й позиции.

15:10

На отсечке 3,3 км лидирует Фрида Карлссон! В топ-6 еще три ее соотечественницы и норвежки Слинд и Венг. Непряева — 14-я, но с отставанием +2,5 с.

15:09

Непряева на финише первого круга подтягивается к лидерам.

15:08

А вот и нет: даже Джессика Диггинс и Каролине Симпсон-Ларсен упали!

15:07

На спуске еще падания есть, но не среди главных претендентов на медали. Непряева не упала.

15:06

Норвежка Слинд лидирует на отметке 1,5 км, за ней россыпь шведок. Непряева — 27-я с отставанием +9,3 с.

15:05

Пока большой группой идут спортсменки. Дарья Непряева пока идет где-то в глубине пелотона, но не отстает далеко.

15:01

Начался классический этап, сразу же в небольшой подъем рванули женщины. Даже первое падение случилось — стартовавшая под 54-м номером Наталья Степашкина из Казахстана упала.

15:00

Старт дан!

14:55

  1. Джесси Диггинс (США)
  2. Моа Илар (Швеция)
  3. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия)
  4. Эбба Андерссон (Швеция)
  5. Тереза Штадлобер (Австрия)
  6. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
  7. Хайди Венг (Норвегия)
  8. Фрида Карлссон (Швеция)
  9. Пиа Финк (Германия)
  10. Хелен Хоффманн (Германия)
  11. Кертту Нисканен (Финляндия)
  12. Кристин Фоснес (Норвегия)
  13. Йонна Сундлинг (Швеция)
  14. Катержина Янатова (Чехия)
  15. Катарина Хенниг (Германия)...
  16. Дарья Непряева (Россия)
  17. Криста Пярмякоски (Финляндия)

14:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо разыгрываются медали у женщин в лыжном скиатлоне 10+10 км с участием россиянки Дарьи Непряевой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
 
