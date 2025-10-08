На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать пропавшего в Босфоре пловца заявила о скрываемом видео заплыва

Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова заявила об отсутствии видеозаписей
beswim__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать пропавшего при заплыве через Босфор пловца Николая Свечникова заявила об отсутствии видеозаписей с мероприятия, хотя съемка официально велась. Об этом Галина Свечникова рассказала РИА Новости.

По словам женщины, отсутствие записей вызывает серьезные опасения, поскольку именно они могли бы пролить свет на обстоятельства исчезновения ее сына.

«Записей заплыва у нас все так же нет по сегодняшнее число, и это пугает. Если очевидцы говорят, что видели сына в 500 метрах от старта, не доплывая первого моста, то нужна съемка этого места. Если не ошибаюсь, это мост Султана Фатиха», — сказала Свечникова.

В конце сентября мать Свечникова заявила, что организаторы скрывают правду об исчезновении ее сына.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.

Ранее жена пропавшего в Босфоре российского пловца нашла виновных.

