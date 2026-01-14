Размер шрифта
Теннисист-любитель выиграл $660 тысяч, обыграв Синнера

Теннисист-любитель выиграл $660 тысяч на турнире перед Australian Open
Теннисист-любитель Джордан Смит выиграл выставочный турнир 1 Point Slam, который прошел перед началом Australian Open.

По правилам турнира теннисист должен был выиграть лишь один розыгрыш. В турнире участвовали любители и топовые спортсмены. Также на турнире не было разделения на мужчин и женщин.

В финале Смит обыграл Джоанну Гарланд из США. На пути к финалу Смит одолел Пабло Карреньо-Бусту, вторую ракетку мира Янника Синнера и американскую теннисистку Аманду Анисимову.

За победу в турнире Смит получил 1 млн австралийских долларов (около $660 тысяч).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее сестра перешедшей под флаг Узбекистана теннисистки снялась с Australian Open.

