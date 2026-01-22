Мать пловца Свечникова рассказала, где пройдут похороны спортсмена

Галина Свечникова, мать российского пловца Николая Свечникова, заявила, что ее сына похоронят в Москве, передает «Матч ТВ».

«Мы сейчас едем на опознание, затем дальше занимаемся транспортировкой. Получаем свидетельство о смерти и перевозим тело в Москву. Похороны будут в Москве», — сказала Галина Свечникова.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее в генконсульстве подтвердили, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову.