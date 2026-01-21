Размер шрифта
Тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у Свечникова

На теле из Босфора обнаружили тату, как у пропавшего пловца Свечникова
beswim__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать российского пловца Николая Свечникова Галина Свечникова сообщила, что татуировки на найденном в Босфоре теле мужчины схожи с теми, что были у ее сына. Ее слова передают РИА Новости.

«По татуировкам, нам говорят, что да, это он на 80%», — сказала Галина Свечникова.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, Тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен. Родственников Свечникова срочно вызвали на процедуру опознания.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее мать Свечникова выразила надежду, что найденное тело принадлежит не ее сыну.

