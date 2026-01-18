Еще один российский лыжник получил отказ в нейтральном статусе

Российский лыжник Иван Горбунов заявил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала ему в нейтральном статусе из-за ситуации с антидопинговыми правилами. Его слова приводит «Матч ТВ».

«По причине несоблюдения антидопинговых правил. FIS, конечно, мне ничего не пояснил, я скинул все скрины тестирований, которые мы проходили, их было много… Не было международных проб эти четыре года», — поделился он.

До этого лыжник Сергей Волков подал иск в Спортивный арбитражный суд на решение FIS отказать в нейтральном статусе, а лыжница Алина Пеклецова объяснила, что ей отказали в нейтральном статусе из-за отсутствия допинг-проб.

Нейтральные статусы от FIS получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее призер Олимпиады по лыжным гонкам ответил, как обстоят дела с получением нейтрального статуса.