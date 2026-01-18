«Нам повезло»: сменившая гражданство Касаткина о нейтральном статусе

Теннисистка Касаткина: нам повезло, что в 2022 году нас не отстранили

Теннисистка Дарья Касаткина, сменившая российское гражданство на австралийское, в интервью на YouTube заявила, что нейтральный статус для россиян в теннисе в 2022 году стал везением.

«Если честно, мы в 2022 году оказались в такой ситуации, что… Пустите играть, называйте как хотите! Всех отстраняли. Нам повезло очень сильно, что теннисистов не отстранили, и там уже на самом деле было все равно. Просто были рады продолжить играть, заниматься своим делом. Ко всему привыкаешь», — отметила она.

Касаткина рассказала о том, что стала гражданкой Австралии 17 января.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года. До этого времени она представляла Россию. В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять страну, которая «так легко ее приняла».

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли ДжинКинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее депутат Виталий Милонов сравнил Касаткину с проституткой.