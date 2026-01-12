Тарасова рассказала, за что дисквалифицировали Валиеву

Тарасова: Валиеву дисквалифицировали за то, что она выдающаяся девочка

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Камила Валиева восстановит все прыжки, передает РИА Новости.

«Думаю, что Камила восстановит все то, чем она владела раньше. Она выдающаяся девочка. За это ее и дисквалифицировали, поняли, что в течение ближайших лет не будет ни у кого возможности обыграть ее», — сказала Тарасова.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее сообщалось о том, что Валиева восстанавливает исполнение четверного тулупа.