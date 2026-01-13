Кучеров установил рекорд НХЛ по количеству серий результативных матчей

Кучеров вышел на первое место в НХЛ по количеству серий из 10 матчей с очками

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров голом и ассистом помог одержать победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров оформил 12-ю в карьере серию из 10 и более матчей с набранными очками подряд. Этот результат позволил ему обойти таких спортсменов мирового хоккея, как Леон Драйзайтль и Яромир Ягр, и выйти на первое место в истории НХЛ среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки.

Встреча, которая прошла в Филадельфии, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Помимо россиянина, шайбы в составе «Тампы» забрасывали Брэйден Пойнт, Стивен Стэмкос и Виктор Хедман. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам. Единственный гол у «Филадельфии» забросил Оуэн Типпетт.

По итогам матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» набрала 59 очков и находится на третьем месте в Восточной конференции. «Филадельфия» осталась с 52 баллами и на седьмой строчке Востока.

Никита Кучеров стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

Ранее гол и ассист Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию».