Гол и ассист Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»

Шайба и ассист Кучерова принесли «Тампе» победу над «Филадельфией» в НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Филадельфии, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Российский нападающий Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Россиянин набирает очки в 10-м матче регулярного чемпионата подряд. Таким образом, он установил личный рекорд по длине результативной серии. Его предыдущее достижение составляло девять игр.

Помимо Кучерова, шайбы в составе «Тампы» забрасывали Брэйден Пойнт, Стивен Стэмкос и Виктор Хедман. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам. Единственный гол у «Филадельфии» забросил Оуэн Типпетт.

По итогам матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» набрала 59 очков и находится на третьем месте в Восточной конференции. «Филадельфия» осталась с 52 баллами и на седьмой строчке Востока.

Ранее Кучеров не попал в топ-3 претендентов на «Харт Трофи».

