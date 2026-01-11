За молодым лидером «Локомотива» следят пять иностранных топ-клубов

Российский полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков попал в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов. Об этом на своей странице в социальной сети X написал инсайдер Экрем Конур.

Согласно его информации, за Батраковым следят «Порту» (Португалия), ​​«ПСЖ» (Франция, в клубе играет российский вратарь Матвей Сафонов), «Барселона» (Испания), «Интер» (Италия), «Монако» (в клубе, который выступает в чемпионате Франции, выступает россиянин Александр Головин) и «Ювентус» (Италия). Столичный клуб готов продать своего футболиста только за €35-40 млн.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Батраков сыграл в 17 матчах, в которых записал на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.

Российская премьер-лига находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

