Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

За молодым лидером «Локомотива» следят пять иностранных топ-клубов

Инсайдер Конур: за Батраковым следят «ПСЖ», «Барселона», «Монако» и «Ювентус»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков попал в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов. Об этом на своей странице в социальной сети X написал инсайдер Экрем Конур.

Согласно его информации, за Батраковым следят «Порту» (Португалия), ​​«ПСЖ» (Франция, в клубе играет российский вратарь Матвей Сафонов), «Барселона» (Испания), «Интер» (Италия), «Монако» (в клубе, который выступает в чемпионате Франции, выступает россиянин Александр Головин) и «Ювентус» (Италия). Столичный клуб готов продать своего футболиста только за €35-40 млн.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Батраков сыграл в 17 матчах, в которых записал на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.

Российская премьер-лига находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее экс-тренер сборной России назвал имя лучшего игрока 2025 года.
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+