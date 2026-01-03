Чемпион UFC вызван в суд из-за обвинений в преступлении

Размер шрифта
Чемпион UFC Топурия вызван в суд из-за обвинений в насилии над женой
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия вызван в суд из-за обвинений в насилии над женой, передает El Mundo.

Джорджина Узкатеги Баделл обвиняет супруга в домашнем насилии, причинении телесных повреждений и жестоком обращении.

Топурия отверг все обвинения, а также заявил, что обладает перепиской и аудиозаписями, которые подтверждают его невиновность.

В декабре 2025 года Топурия в своем аккаунте заявил о временной приостановке защиты титула из-за угроз. Боец признался, что получает угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии, если он не заплатит требуемую сумму.

»«Топурия сейчас не рассматривается в качестве соперника из‑за ситуации, о которой он публично сообщил. Так что кто знает, что может произойти, если и когда он решит вернуться», — сообщил тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.

Топурия стал первым чемпионом UFC в Грузии, завоевав пояс в феврале 2024 года. На счету Топурии семь боев в UFC, где в каждом одержал победу.

Ранее UFC исключил российского бойца из ростера после трех поражений подряд.
 
