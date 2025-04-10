Лукашенко похвастался, что играл в хоккей с Гретцки

Лукашенко заявил, что в 2010 году сыграл в хоккей в одной пятерке с Гретцки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью БелТА заявил, что имел опыт совместной игры в хоккей с Уэйном Гретцки.

По его словам, Гретцки, чей дед являлся белорусом по национальности, приезжал в Минск в 2010 году для участия в Матче Звезд КХЛ.

«Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятерке», — заявил Лукашенко.

Гретцки в 1978—1988 годах выступал за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где получил прозвище «Великий», хоккеист установил 61 рекорд и неоднократно завоевывал индивидуальные призы Лиги (включая 9 призов самому ценному игроку и 10 — лучшему бомбардиру сезона).

До 6 апреля 2025 года Гретцки принадлежал «вечный» снайперский рекорд в НХЛ, который побил российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Отрыв между ними составляет одну шайбу (895 у Овечкина против 894 у Гретцки).

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