Лукашенко вручил «допинг» хоккеистам «Динамо»

Лукашенко вручил сало и мед игрокам минского «Динамо» перед серией с «Трактором»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил подарки хоккеистам минского «Динамо», которые впервые квалифицировались во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко посетил тренировочное занятие бело-синих, после чего обратился к игрокам и тренерскому штабу клуба с напутственными словами. Затем президент подарил коробку с салом и несколько бутылок таджикского меда и ржаного хлеба, назвав свои презенты «допингом».

Минское «Динамо» стало открытием второй части регулярного чемпионата, забралось на четвертое место на Западе и выбило из борьбы московский ЦСКА (4-2). «Трактор» занял первое место в Восточной конференции и в шести матчах переиграл «Адмирал» из Владивостока в первом раунде (4-2).

Первый матч серии между «Динамо» и «Трактором» состоится в субботу, 12 апреля, на «Трактор Арене» в Челябинске. Вторая игра состоится там же 14 апреля, 16 и 18 апреля команды проведут матчи в белорусской столице.

Ранее стало известно расписание матчей сборной России в мае.