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Фетисов сравнил Путина и Лукашенко в хоккейном плане

Фетисов: Путин и Лукашенко на льду и в политике взаимодействуют слаженно

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов рассказал о совместной игре в хоккей с президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Его слова передает «Аргументы и факты».

«Оба крутые. Но стиль разный. Лукашенко постоянно на бросок нацелен. На самом деле они на льду, как и в политической жизни, взаимодействуют слаженно. Но в хоккее ведь все зависит от того, кому мы пас отдадим.

В хорошей ли форме Путин? Да, в отличной. Когда игра закончилась, спросил, откуда у него столько сил. Не знаю, говорит», — сказал Фетисов.

Путин несколько раз принимал участие в матчах «Ночной хоккейной лиги». Игры с участием президента проходят не в рамках официальных турниров, а являются выставочными. Последний раз он выходил на лед в мае 2021 года. Тогда его команда «Легенды хоккея» победила сборную НХЛ со счетом 13:9. Путин отметился восьмью заброшенными шайбами.

Среди спортивных увлечений Путина большее место занимает самбо и дзюдо. Президент России является мастером спорта в этих дисциплинах.

Ранее Ротенберг заявил, что Путин помог СКА победить «Локомотив».

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