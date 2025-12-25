«На Олимпиаде не имеет смысла»: Тутберидзе высказалась о подготовке Петросян

Тренер Этери Тутберидзе в интервью Okko высказалась о подготовке российской фигуристки Аделии Петросян к зимним Олимпийским играм — 2026 и раскрыла, на чем они сосредоточены.

«Мы задумываемся над каким-то финальным контентом, будет зависеть от того, что будет выглядеть более стабильно, но кататься без ультра-си на Олимпиаде совершенно не имеет никакого смысла. Мы будем начинать с первой разминки, у нас нет рейтинга, и ничем примечательным мы не будем отличаться», — отметила она.

На чемпионате России Петросян получила за произвольную программу 149,43 балла и 235,95 балла в сумме, выиграв турнир в третий раз. В программе она не сумела чисто исполнить ни один из элементов ультра-си — на тройном акселе она сделала степ-аут, упала с четверного тулупа, а на втором четверном тулупе вместо четырех оборотов сделала два.

Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевала золото и гарантировала себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Татьяна Тарасова опровергла возможное соперничество фигуристок Камилы Валиевой и Аделии Петросян.