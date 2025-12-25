На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Плохо, ужас»: олимпийская чемпионка Гордеева подвергла критике российского фигуриста

Чемпионка ОИ Гордеева назвала ужасным поведение фигуриста Галлямова на ЧР
Алексей Даничев/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира в парном катании Екатерина Гордеева на YouTube-шоу «Каток» подвергла критике поведение Александра Галлямова, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной.

«Плохо. Ужас. И так было видно после программы, что ты вообще не готов. Такой сезон был трудный у тебя. Радуйся, что вообще вы вышли. <...> Как он себя вел. Они не тяжело смотрелись. Они, конечно, смотрелись не так, не звенели. Как в предыдущие годы. Короткая хорошо пошла, конечно, а произвольная — уже трудно», — заявила она.

На чемпионате России Галлямов и Мишина заняли второе место, набрав по сумме двух программ 223,63 балла. Они проиграли своим главным соперникам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые получили 224,29 балла. В зоне награждения фигурист сидел с недовольным выражением лица, а после намекнул на завершение карьеры. На церемонии награждения спортсмен снял с себя серебряную медаль и убрал в карман.

Также Галлямов пожаловался на ранний звонок от журналистки, назвав ее больной и предложил выложить в сеть номер телефона.

Ранее в ФФККР отреагировали на поведение Галлямова во время чемпионата России.

