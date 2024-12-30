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Чемпион мира по биатлону умер в возрасте 79 лет

Чемпион мира по биатлону Ковалев умер на 80-м году жизни
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BIATHLONRUS

Президент Федерации биатлона Забайкальского края, чемпион мира Геннадий Ковалев ушел из жизни на 80-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

«Союз биатлонистов России выражает соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича», — говорится в заявлении.

Причины смерти не уточняются.

Ковалев входил в сборную команду СССР по биатлону в 1970–1975 годы. Он завоевал золотую медаль в эстафете и серебряную в индивидуальной гонке на чемпионате мира 1973 года в Лейк-Плэсиде (США).

С 2002 года Ковалев работал в биатлонной школе Забайкальского края. Его воспитанники достойно выступали на международной арене — были подготовлены мастер спорта международного класса и 12 мастеров спорта России.

Ранее 17-летний хоккеист умер во время благотворительного матча в Нью-Йорке, посвященного памяти другой погибшей хоккеистки.

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