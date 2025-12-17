На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вратарь «ПСЖ» Сафонов выйдет в стартовом составе на Межконтинентальный кубок

Вратарь Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на Межконтинентальный кубок
Panoramic/Global Look Press

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав команды на матч Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго».

«ПСЖ»: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, невеш, Витинья, Руис, Ли Кан-Ин, Дуэ, Кварацхелия.

Для российского вратаря этот матч в стартовом составе станет четвертым подряд, до этого он дважды играл в чемпионате Франции и один раз — в Лиге чемпионов. Матч за Межконтинентальный кубок начнется в 20:00 по московскому времени, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Межконтинентальный кубок — футбольное соревнование, проводившееся европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА (ранее — Кубка европейских чемпионов) и Кубка Либертадорес. Ежегодно разыгрывался с 1960 года до 2003 года, после чего был заменен клубным чемпионатом мира. Однако в 2024 году Межконтинентальный кубок вновь был проведен, тогда сыграли «Реал» и «Пачука», победа досталась мадридскому клубу.

Ранее Дмитрий Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ».

