На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«У меня нет такой функции мозга»: жена Семака о реакции на задержание в Мюнхене

Жена тренера «Зенита» Семака о задержании в аэропорту: я не обиделась на Мюнхен
close
@hello_ru/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Анна Семак, супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что администраторы ее Telegram-канала заблокировали много комментаторов после ее рассказа про поездку в Мюнхен и задержание в аэропорту.

«Все судят по своим страстям. Я не обиделась на Мюнхен. У меня просто нет такой функции мозга. Дело не в деньгах, а в пережитом стрессе. В оказанном давлении. Не хочется возвращаться туда, где были прожиты такие переживания», — поделилась она.

16 декабря Семак рассказала, что их задержали в аэропорту Мюнхена из-за купленных вещей. По новым законам граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, стоимость которых превышает €300 за товарную единицу, поэтому им пришлось оставить часть вещей, чтобы их отпустили.

Также она поделилась впечатлениями от поездки в Германию, рассказав, как случайно стали свидетелями марша Сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Семак отметила, что потерявшая нравственные ориентиры Европа как никогда близка к своему личному Апокалипсису.

Ранее верхнюю часть таблицы РПЛ назвали прогнозируемой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами