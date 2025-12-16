«У меня нет такой функции мозга»: жена Семака о реакции на задержание в Мюнхене

Жена тренера «Зенита» Семака о задержании в аэропорту: я не обиделась на Мюнхен

Анна Семак, супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что администраторы ее Telegram-канала заблокировали много комментаторов после ее рассказа про поездку в Мюнхен и задержание в аэропорту.

«Все судят по своим страстям. Я не обиделась на Мюнхен. У меня просто нет такой функции мозга. Дело не в деньгах, а в пережитом стрессе. В оказанном давлении. Не хочется возвращаться туда, где были прожиты такие переживания», — поделилась она.

16 декабря Семак рассказала, что их задержали в аэропорту Мюнхена из-за купленных вещей. По новым законам граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, стоимость которых превышает €300 за товарную единицу, поэтому им пришлось оставить часть вещей, чтобы их отпустили.

Также она поделилась впечатлениями от поездки в Германию, рассказав, как случайно стали свидетелями марша Сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Семак отметила, что потерявшая нравственные ориентиры Европа как никогда близка к своему личному Апокалипсису.

