Жена Семака заявила, что Европа движется к Апокалипсису

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась в своем Telegram-канале впечатлениями от поездки в Германию, рассказав, как случайно стали свидетелями марш Сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

«Весь старый город оказался перекрыт, люди снимали происходящее на телефон. В это было невозможно поверить, если не увидеть собственными глазами. Охраняемые полицией, следующей за процессией по пятам, по улицам старого города двигался марш Сатаны», — написала Анна.

Также Анна отметила, что потерявшая нравственные ориентиры Европа как никогда близка к своему личному Апокалипсису.

16 декабря Анна Семак в своих соцсетях рассказала, что ее вместе с мужем задержали в аэропорту Мюнхена, когда они собирались вернуться в Россию.

В аэропорту их остановили из-за вещей, которые были куплены в Германии.

