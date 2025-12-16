На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жена Семака заявила, что Европа движется к Апокалипсису

annas_secret_garden/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась в своем Telegram-канале впечатлениями от поездки в Германию, рассказав, как случайно стали свидетелями марш Сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

«Весь старый город оказался перекрыт, люди снимали происходящее на телефон. В это было невозможно поверить, если не увидеть собственными глазами. Охраняемые полицией, следующей за процессией по пятам, по улицам старого города двигался марш Сатаны», — написала Анна.

Также Анна отметила, что потерявшая нравственные ориентиры Европа как никогда близка к своему личному Апокалипсису.

16 декабря Анна Семак в своих соцсетях рассказала, что ее вместе с мужем задержали в аэропорту Мюнхена, когда они собирались вернуться в Россию.

В аэропорту их остановили из-за вещей, которые были куплены в Германии.

Ранее Семак объяснил вылет «Зенита» в Путь регионов Кубка России.

