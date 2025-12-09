Верхнюю часть таблицы РПЛ назвали прогнозируемой

Бывший президент «Спартака» Юрий Первак назвал прогнозируемой верхнюю часть таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«С самого начала чемпионата эта тройка боролась за лидерство. Также нельзя не отметить «Балтику». Очень хороший футбол показала. Не скажу, что кто-то прям разочаровал. «Спартак» играл в свою силу, пусть и надежды были больше. То есть ожидания перед сезоном подтвердили. Ничего особенного не произошло», — отметил он.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

