«Прилично сократилось»: комментатор Генич о финансировании «Зенита»

Известный футбольный комментатор Константин Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!» высказался об оптимизации бюджета петербургского «Зенита», отметив его сокращение.

«Ну, например, насколько я слышал, что прилично сократилось финансирование. <...> Так скажем, внутри комьюнити, не сам Константин Георгиевич [Зырянов] мне сказал, а просто внутри [говорят], что чуть-чуть идёт сокращение бюджета», — поделился он.

Впервые информацию об урезании бюджета в «Зените» озвучил глава агентства ProSports Management и футбольный агент Герман Ткаченко 8 декабря. 13 числа заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил эту информацию.

6 декабря «Зенит» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол «Зенита» оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб занимает вторую строчку, набрав 39 очков. На первом месте идет «Краснодар» (40 баллов). 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Зенит» дома примет калининградскую «Балтику».

