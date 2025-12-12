Шведская биатлонистка выступила против участия россиян в Олимпиаде

Шведская биатлонистка Анна Магнуссон выступила с критикой возможного участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года, передает Expressen.

«Меня удивляет, что так много российских спортсменов будут участвовать в Олимпийских играх. Я считаю, еще слишком рано разрешать России участвовать в Олимпиаде. Для России спорт — это способ продемонстрировать свое величие на международной арене. Хорошо, когда спорт не используется для этого», — заявила Магнуссон.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что в мировом биатлоне не должно быть россиян.

5 декабря президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что CAS в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее чемпион по биатлону Александр Тихонов посоветовал шведскому лыжнику не тявкать на Россию.