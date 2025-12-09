В CAS заявили, что не получали исков от России по поводу биатлонистов

CAS пока не получал от России и Белоруссии апелляции на недопуск спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получал от Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона апелляции на недопуск спортсменов к соревнованиям Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

«На данный момент в Спортивный арбитражный суд не поступил иск от Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона против IBU», — указали в CAS.

5 декабря президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что CAS в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее IBU потребовал от российских биатлонистов выступать с критикой СВО.