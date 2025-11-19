IBU потребовал от российских биатлонистов выступать с критикой СВО

Международный союз биатлонистов (IBU) потребовал от россиян выступать с критикой СВО и отстраняться от государства. Об этом рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, его слова приводит «Матч ТВ».

«Ничего не изменилось. Стоят на своей позиции. Они требуют, чтобы мы выступали с критикой СВО и отстранялись от своего государства. Что неприемлемо. Мы пытаемся донести, чтобы мы руководствовались олимпийской хартией», — отметил он.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее в ООН приняли резолюцию об олимпийском перемирии на время Олимпиады-2026.