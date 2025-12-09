Известный комментатор назвал единственную звезду мирового футбола из России

Комментатор Орлов: к Аршавину с большим обожанием относятся в Лондоне

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что к экс-футболисту Андрею Аршавину с большим обожанием относятся в Лондоне, передает Sport24.

Орлов отметил, что по приглашению Аршавина приезжал в Лондон.

«Я видел, с каким обожанием и почтением к нему там относятся и футболисты, и болельщики. Александр Мостовой при всем уважении играл за команду «Сельта», а лучший результат у них был — четвертое место в чемпионате Испании», — сказал Орлов.

Также Орлов ответил на вопрос, является ли Аршавин единственной звездой мирового футбола из России.

«Так получилось, что медийно — да», — сказал Орлов.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

Ранее Аршавин собрал лучший состав сборной России, включив себя и Мостового.