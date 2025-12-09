На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Известный комментатор назвал единственную звезду мирового футбола из России

Комментатор Орлов: к Аршавину с большим обожанием относятся в Лондоне
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что к экс-футболисту Андрею Аршавину с большим обожанием относятся в Лондоне, передает Sport24.

Орлов отметил, что по приглашению Аршавина приезжал в Лондон.

«Я видел, с каким обожанием и почтением к нему там относятся и футболисты, и болельщики. Александр Мостовой при всем уважении играл за команду «Сельта», а лучший результат у них был — четвертое место в чемпионате Испании», — сказал Орлов.

Также Орлов ответил на вопрос, является ли Аршавин единственной звездой мирового футбола из России.

«Так получилось, что медийно — да», — сказал Орлов.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

Ранее Аршавин собрал лучший состав сборной России, включив себя и Мостового.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами