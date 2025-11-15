Аршавин собрал лучший состав сборной России, включив себя и Мостового

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин собрал символическую сборную национальной команды в новейшей истории (с 1991 года). Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) в Telegram.

Вратарь: Игорь Акинфеев;

Правый защитник: Александр Анюков; левый защитник: Юрий Жирков; центральные защитники: Виктор Онопко и Сергей Игнашевич.

Опорный полузащитник: Игорь Денисов; атакующие полузащитники: Егор Титов и Александр Мостовой.

Правый нападающий: Андрей Аршавин; центральный нападающий: Александр Кержаков; левый нападающий: Илья Цымбаларь.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. 15 числа сборная России сыграет с командой Чили, матч начнется в 18:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

