14-летняя фигуристка Костылева вместе с родителями покинула Москву

Чемпионка России среди юниоров в одиночном катании Елена Костылева покинула Москву, сообщает Readovka со ссылкой на маму 14-летней фигуристки.

Мама фигуристки заявила, что сейчас они поставили ситуацию на паузу и уехали из Москвы, чтобы заняться здоровьем дочери

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

28 ноябяря адвокат Александр Добровинский заявил, что Ирину Костылеву, маму 14-летней фигуристки Елены Костыревой, могут лишить родительских прав, а также посадить в тюрьму за избиение дочери.

Ранее сообщалось о том, что Костылева не примет участие в Кубке Первого канала.