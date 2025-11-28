Маме фигуристки Костылевой может грозить лишение свободы за избиение дочери

Адвокат Александр Добровинский заявил, что Ирину Костылеву, маму 14-летней фигуристки Елены Костыревой, могут лишить родительских прав, а также посадить в тюрьму за избиение дочери, передает «Матч ТВ».

«Маме Костылевой многое может грозить — лишение родительских прав, а также может быть возбуждено уголовное дело. Там уже наказание либо штраф, либо лишение свободы до двух лет», — сказал Добровинский.

28 ноября 2025 года продюсер Яна Рудковская опубликовала в своих соцсетях видео, на котором Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, избивает свою дочь.

Костылева-старшая ударила дочь кулаком в живот. Письменное согласие на публикацию видеозаписи с избиением дал отец фигуристки.

Ранее сообщалось о том, что избившая 14-летнюю фигуристку Костылеву мать может сесть в тюрьму на семь лет.