Мостовой посчитал верным решение Сафонова оставаться в «ПСЖ»

Мостовой о переходе Сафонова в «ПСЖ»: кто там вспоминать будет, играл ли он

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что переход российского вратаря Матвея Сафонова в французский «Пари Сен-Жермен» оправданный, несмотря на отсутствие игровой практики в текущем сезоне. Его слова приводит Legalbet.

«Сафонов правильно сделал, что ушел в «ПСЖ». Да, провел меньше всех игр, но три трофея за год поднял. И кто там потом вспоминать будет, играл ли он?» — заявил Мостовой.

Ранее в СМИ появилась информация о желании «ПСЖ» обменять Сафонова.

Контракт российского спортсмена с парижским клубом действует до лета 2029 года, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Ранее стало известно о подготовке «ПСЖ» к уходу Сафонова.