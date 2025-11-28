На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «ПСЖ» готовятся к уходу Сафонова

В «ПСЖ» готовятся к уходу Сафонова в зимнее трансферное окно
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Руководство французского клуба «Пари Сен-Жермен» начал подготовку к зимнему трансферному окну 2026 года, рассматривая вариант, при котором не будет совершено ни одного приобретения новых игроков. Об этом сообщает издание L.

Среди возможных уходов из команды обсуждаются лишь два футболиста — российский вратарь Матвей Сафонов и защитник Лукас Бералдо. Оба спортсмена жалуются на недостаток игровой практики. Ранее в СМИ уже появлялась информация о желании «ПСЖ» обменять Сафонова. Единственные трансферы могут быть совершены только на выход из команды.

Контракт российского спортсмена с парижским клубом действует до лета 2029 года, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Ранее стало известно, что украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный не жмет руку Сафонову.

Футбол. Чемпионат Франции
