Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения аутсайдеру РПЛ

«Пари Нижний Новгород» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл «Пари НН», на 15-й минуте отличился Даниил Лесовой. На 34-й минуте Хуан Босельи реализовал пенальти, увеличив преимущество нижегородской команды. Единственный мяч «Акрона» забил Артем Дзюба на 57-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Владислав Целовальников.

В турнирной таблице РПЛ тольяттинский клуб идет на восьмой строчке, набрав 21 балл. «Пари НН» — аутсайдер лиги, команда расположилась на 15-м месте с 11 очками.

«Акрон» завершит календарный год выездным матчем против петербургского «Зенита» 6 декабря, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. Нижегородская команда свой последний матч в 2025 году сыграет 7 декабря на выезде против махачкалинского «Динамо». Начало матча — 14:00 мск.

Ранее ЦСКА и «Оренбург» назвали составы на матч чемпионата России.