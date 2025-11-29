ЦСКА и «Оренбург» назвали составы на матч чемпионата России

ЦСКА и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ

Московский ЦСКА и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Гаич, Алвес, Обляков, Кисляк, Глебов, Попович.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Ду Кейрос, Касимов, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.

Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Иван Абросимов.

После 16-ти сыгранных туров ЦСКА набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице национального первенства, имея равное количество очков с идущим вторым петербургским «Зенитом». «Оренбург» идет в зоне стыковых матчей на 14-й позиции, набрав 12 баллов.

В следующем туре РПЛ армейская команда на выезде 7 декабря сыграет с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Оренбургский клуб закроет календарный выездным матчем против грозненского «Ахмата» 5 декабря. Начало игры — 19:00 мск.

Ранее в РФС поддержали спорные решения судьи в матче «Спартака» и ЦСКА.