В РФС поддержали спорные решения судьи в матче «Спартака» и ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верными все решения арбитра Сергея Карасева в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Информация об этом опубликована на официальном сайте РФС.

ЦСКА потребовал проверить два эпизода: момент с голом Игоря Дмитриева на предмет нарушения правил против вратаря Игоря Акинфеева и момент с падением полузащитника Ивана Облякова в чужой штрафной площади после контакта с голкипером Александром Максименко, что не повлекло за собой назначение пенальти. Комиссия согласилась в обоих случаях с решением Карасева.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол оформил Игорь Дмитриев, который отличился на 43-й минуте игры после углового от Эсекьеля Барко.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и идет на третьей позиции, имея равное количество баллов с петербургским «Зенитом».

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее «Спартак» назвали претендентом на золото РПЛ.