Семак рассказал, что его расстроило в выигранном матче против «Динамо»

Семак заявил, что ждал большего от вышедших на замену в игре с «Динамо» игроков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после вылета команды из Пути РПЛ Кубка России от московского «Динамо» заявил, что ждал от вышедших на замену атакующих футболистов большего. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru»

«Старались абсолютно все, старались больше идти в атаку, а не сидеть в обороне. Чуть-чуть если бы поудачливее или потоньше сыграли бы в определенных моментах, наверное, смогли бы пройти дальше. Ждали большего от вышедших на замену игроков — от Соболева и Гонду хотели видеть большее количество открываний. Но мы победили, я в общем доволен игрой», — заявил Семак.

Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

