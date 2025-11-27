Семак объяснил вылет «Зенита» в Путь регионов Кубка России

Семак о поражении «Зенита» от «Динамо»: хороший матч, можно занести в актив

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не увидел проблемы в вылете команды в Путь регионов Кубка России после поражения от московского «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ. Его слова приводит «Чемпионат».

«Первые 10 минут начали скованно, дальше было интересно. Хороший матч, можно занести в актив — много моментов, победили. Но ничего страшного, пойдем другим путем. Главное, что все живы и здоровы», — заявил Семак.

Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

Ранее вратарь «Динамо» назвал антифутболом ответный матч Кубка России с «Зенитом».