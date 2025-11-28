«Просто катастрофа!» Легенда «Спартака» раскрыл большую проблему клуба

Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» и экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев назвал катастрофой тот факт, что за весь первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ) ни один российский футболист не забил в составе красно-белых. Слова Бояринцева передает Legalbet.

«На ключевых ролях в «Спартаке» русских нет, это правда. Есть Наиль Умяров, но он не воспитанник «Спартака». А таких воспитанников, как Егор Титов, который пришел в клуб в семь лет, а в 16 уже попал в дубль, нет. И не ведут таких. Система же поменялась. Поэтому тот факт, что ни одного гола в «Спартаке» не забили россияне, — это же просто катастрофа!» — заявил Бояринцев.

Бывший игрок «Спартака» отметил, что академия красно-белых перестала поставлять свежие кадры в главную команду клуба. Кроме того, воспитанники «Спартака» не нужны даже более слабым клубам РПЛ.

«Помню, что те, кто не попадал в основу «Спартака», питали другие команды, а сейчас даже такого нет! Мне кажется, руководителей клуба это должно настораживать. Академия должна работать!» — отметил Бояринцев.

Бывший полузащитник предположил, что руководство «Спартака» не предоставляет своим воспитанникам шанса проявить себя на высоком уровне и не позволяет им развиваться.

«Думаю, что воспитанники есть, но им не дают шанса. Сиюминутный результат заставляет клубы покупать большое количество легионеров. Но они тоже не делают результат. Если в «Зените» иностранные футболисты дают результат, то в «Спартаке» его нет уже какой год», — заявил Бояринцев.

По итогам 15 туров РПЛ (то есть первого круга чемпионата) игроки «Спартака» забили в ворота соперников 24 мяча, ни один из которых не принадлежал российскому футболисту.

Первый российский гол в РПЛ в составе красно-белых забил Игорь Дмитриев в матче против московского ЦСКА — в рамках 16-го тура чемпионата России.

Ранее Быстров заявил, что Станкович приехал в «Спартак» забрать неустойку и «покричать, что он великий».