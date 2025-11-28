На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Станкович приехал покричать, что он великий»: Быстров разнес экс-тренера «Спартака»

Футболист Быстров заявил, что Станкович приехал в «Спартак» получить неустойку
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Двукратный чемпион России в составе «Зенита» и бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров заявил, что московский «Спартак» стал показывать более интересный футбол под руководством Вадима Романова, который начал исполнять обязанности главного тренера после ухода Деяна Станковича. Слова Быстрова передает Legalbet.

«Станкович приехал за неустойкой, денег заработать и покричать, что он великий. На этом все и закончилось, как и у многих других. В наш чемпионат многие приезжают не чтобы поработать и что-то выиграть, а просто за неустойкой», — заявил Быстров.

Призер Евро-2008 отметил, что Романова можно будет официально назначить главным тренером «Спартака», если команда продемонстрирует, что признает его авторитет и готова биться за него на длинной дистанции.

«Надо смотреть на протяжении 10 игр хотя бы. Если команда будет идти за Романовым, то надо его оставлять. При нем «Спартак» интереснее заиграл, чем при Станковиче за весь последний год», — отметил Быстров.

Под руководством Романова красно-белые одержали победу над ЦСКА в Российской премьер-лиге (1:0) и над «Локомотивом» в Кубке России (3:2).

Быстров отметил, что отсутствие у Романова лицензии категории PRO не должно помешать ему стать главным тренером «Спартака».

«Ну нет и нет этой лицензии. Абсолютно без разницы. Всего лишь корочка. Обыграли «Локомотив», ЦСКА. Если есть футбольные идеи, то все будет хорошо, если они работают. А у кого-то их просто нет, и они не могут работать», — заявил Быстров.

Деян Станкович покинул «Спартак» 11 ноября по соглашению сторон. Вадим Романов ранее был главным тренером академии «Спартака», а с 2024 года входил в тренерский штаб Станковича.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ с 28 очками в активе. Также красно-белые вышли в полуфинал Кубка России (Путь РПЛ), где сыграют с московским «Динамо».

Ранее Семак объяснил вылет «Зенита» из 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами