«Станкович приехал покричать, что он великий»: Быстров разнес экс-тренера «Спартака»

Двукратный чемпион России в составе «Зенита» и бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров заявил, что московский «Спартак» стал показывать более интересный футбол под руководством Вадима Романова, который начал исполнять обязанности главного тренера после ухода Деяна Станковича. Слова Быстрова передает Legalbet.

«Станкович приехал за неустойкой, денег заработать и покричать, что он великий. На этом все и закончилось, как и у многих других. В наш чемпионат многие приезжают не чтобы поработать и что-то выиграть, а просто за неустойкой», — заявил Быстров.

Призер Евро-2008 отметил, что Романова можно будет официально назначить главным тренером «Спартака», если команда продемонстрирует, что признает его авторитет и готова биться за него на длинной дистанции.

«Надо смотреть на протяжении 10 игр хотя бы. Если команда будет идти за Романовым, то надо его оставлять. При нем «Спартак» интереснее заиграл, чем при Станковиче за весь последний год», — отметил Быстров.

Под руководством Романова красно-белые одержали победу над ЦСКА в Российской премьер-лиге (1:0) и над «Локомотивом» в Кубке России (3:2).

Быстров отметил, что отсутствие у Романова лицензии категории PRO не должно помешать ему стать главным тренером «Спартака».

«Ну нет и нет этой лицензии. Абсолютно без разницы. Всего лишь корочка. Обыграли «Локомотив», ЦСКА. Если есть футбольные идеи, то все будет хорошо, если они работают. А у кого-то их просто нет, и они не могут работать», — заявил Быстров.

Деян Станкович покинул «Спартак» 11 ноября по соглашению сторон. Вадим Романов ранее был главным тренером академии «Спартака», а с 2024 года входил в тренерский штаб Станковича.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ с 28 очками в активе. Также красно-белые вышли в полуфинал Кубка России (Путь РПЛ), где сыграют с московским «Динамо».

