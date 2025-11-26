На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский футболист Хайкин установил рекорд в Лиге чемпионов

Хайкин превзошел рекорд Акинфеева в Лиге чемпионов
true
true
true
close
Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд в Лиге чемпионов.

Во втором тайме матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» он отразил 12 ударов по своим воротам.

Хайкин превзошел достижение, которое до этого момента принадлежало сразу четырем российским вратарям: Игорю Акинфееву (ЦСКА, дважды), Сергею Рыжикову («Рубин»), Владимиру Габулову и Илье Помазуну (оба — ЦСКА). Каждый из них совершал по 9 сейвов в одном матче Лиги чемпионов. В текущем сезоне больше сейвов за игру совершил только голкипер «Марселя» Херонимо Рульи, отразивший 13 ударов в поединке с мадридским «Реалом».

«Буде-Глимт» уступил в матче со счетом 2:3.

В октябре 2025 года Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) гражданство Великобритании. Ранее футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии. Тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен не исключал рассмотрение кандидатуры вратаря.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Ранее Хайкин посчитал выступление за сборную Норвегии честью.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами