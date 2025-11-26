Российский футболист Хайкин установил рекорд в Лиге чемпионов

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд в Лиге чемпионов.

Во втором тайме матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» он отразил 12 ударов по своим воротам.

Хайкин превзошел достижение, которое до этого момента принадлежало сразу четырем российским вратарям: Игорю Акинфееву (ЦСКА, дважды), Сергею Рыжикову («Рубин»), Владимиру Габулову и Илье Помазуну (оба — ЦСКА). Каждый из них совершал по 9 сейвов в одном матче Лиги чемпионов. В текущем сезоне больше сейвов за игру совершил только голкипер «Марселя» Херонимо Рульи, отразивший 13 ударов в поединке с мадридским «Реалом».

«Буде-Глимт» уступил в матче со счетом 2:3.

В октябре 2025 года Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) гражданство Великобритании. Ранее футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии. Тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен не исключал рассмотрение кандидатуры вратаря.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Ранее Хайкин посчитал выступление за сборную Норвегии честью.