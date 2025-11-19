«Было бы честью»: Хайкин о выступлении за сборную Норвегии на ЧМ‑2026

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин выразил готовность представлять сборную Норвегии на предстоящем чемпионате мира 2026 года. Сообщает NRK.

«Если национальная команда посчитает, что я могу им помочь, а я думаю, что могу, то это было бы здорово. Это было бы честью», — высказался Хайкин.

В октябре 2025 года Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) гражданство Великобритании. Ранее футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии. Тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен не исключал рассмотрение кандидатуры вратаря.

10 ноября в сборной России опровергли слухи о смене Хайкиным гражданства на норвежское.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

