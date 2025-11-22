На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ахмат» Черчесова проиграл четвертый матч подряд в РПЛ

«Рубин» обыграл «Ахмат» в 16-м туре чемпионата России
РФК «Ахмат (Грозный)»

Казанский «Рубин» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Мирлинд Даку, который отличился на 75-й минуте. Примечательно, что почти сразу же после гола футболист получил желтую карточку за неспортивное поведение.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Павел Кукуян.

Казанская команда после этой победы расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице национального первенства, набрав 23 очка. Грозненский клуб, которым руководит Станислав Черчесов, идет на 11-й строчке, имея в активе 16 баллов. Для «Ахмата» это поражение стало четвертым подряд.

В следующем туре РПЛ «Рубин» 30 ноября на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», стартовый свисток для команд прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Ахмат» на домашнем стадионе в тот же день примет московское «Динамо», начало игры — 16:30 мск.

Ранее «Спартак» одолел ЦСКА в РПЛ.

