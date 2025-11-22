«Спартак» одолел ЦСКА в РПЛ

Московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол оформил Игорь Дмитриев, который отличился на 43-й минуте игры после углового от Эсекьеля Барко.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов. При этом «быки» еще не играли свой матч 16-го тура.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

