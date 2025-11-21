На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Фавориты закончились»: экс-игрок «Зенита» о матче ЦСКА и «Спартака»

Экс-игрок Угаров о матче «Спартака» и ЦСКА: никто не может быть фаворитом
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Денис Угаров признался, что не видит фаворита в предстоящем матче между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Я думаю, что никто не может быть фаворитом. Фавориты уже закончились, сейчас даже «Балтика» может преподнести сюрприз. Поэтому фаворитов нет, две команды, которые будут бороться за три очка», — cказал Угаров.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени. Главным арбитром на поединок был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее «Спартак» назначил шестилетнюю девочку «директором по дерби» с ЦСКА.

Футбол. Чемпионат России
