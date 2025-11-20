Назван арбитр, который рассудит «Спартак» и ЦСКА

Арбитр Сергей Карасев назначен главным судьей на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Информация об этом опубликована на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Помощники судьи были назначены Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Ранэль Зияков. За систему VAR в этом матче отвечает Кирилл Левников, а за AVAR Василий Казарцев. РФС назначил также инспектора матча – Александр Гвардис.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее ветеран «Спартака» раскритиковал руководство клуба и назвал лучшего кандидата на пост тренера.