«Спартак» назначил шестилетнюю девочку «директором по дерби» с ЦСКА

«Спартак» объявил о назначении шестилетней девочки «директором по дерби» с ЦСКА

Московский «Спартак» назначил шестилетнюю девочку Ассоль «директором по дерби» перед матчем со столичным ЦСКА. Соответствующую видеозапись красно-белые опубликовали в своем официальном Telegram-канале.

В видеоролике было запечатлено, как Ассоль раскладывает конфеты на места футболистов «Спартака» в раздевалке, дает рекомендации по игре вратарю Илье Помазуну и полузащитнику Жедсону Фернандешу. В конце она обратилась к исполняющему обязанности главного тренера команды Вадиму Романову и заявила, что верит в команду.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

